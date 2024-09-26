В Донецкой Народной Республике российские войска освободили населенный пункт Украинск. О результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр» сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве добавили, что ВС России также нанесли поражение живой силе и технике нескольких бригад ВСУ и теробороны противника в районах Леонидовки, Красноармейска, Щербиновки, Доброполья, Николаевки, Горняка и Тарасовки. Все указанные населенные пункта находятся в ДНР.

Российские военные успешно отразили 10 контратак штурмовиков из 53-й, 150-й, 151-й механизированных, 59-й мотопехотной, 68-й егерской, 142-й пехотной бригад ВСУ, а также 12-й, 14-й и 15-й бригад Нацгвардии Украины.

ВСУ потеряли до 670 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, два 152-миллиметровых орудия Д-20 и пушку «Гиацинт-Б».

В Минобороны также сообщили о поражении объектов энергетики на территории Украины, которые обеспечивали работу предприятий ВПК страны.