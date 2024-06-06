Украинки штурмовали ТЦК на Житомирщине после гибели мобилизованного

«В Житомирской области собрался митинг возле ТЦК, в котором погиб мобилизованный», — заявили в сообщении.

Родственники погибшего сообщили, что мужчину избили до смерти в ТЦК. В больницу он попал в состоянии комы и с множественными травмами. Его отец заявил, что сына убили, добавив, что по медзаключению у него выявили перелом кости свода и черепа.

По словам соседей, погибший не был военнообязанным, поскольку болел эпилепсией. Военкомы утверждают, что он скончался именно от этой болезни. При этом тетя умершего с этим не согласна. По ее словам, у племянника была пробита голова, челюсть и грудина. Кроме того, одна из местных жительниц заявила, что это уже четвертый или пятый такой случай в городе.

Ранее украинское Госбюро расследований разрешило ВСУ брать на службу дезертиров, если они добровольно вернулись в воинские части.