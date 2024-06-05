ВСУ разрешили брать на службу дезертиров

Госбюро расследований разрешило украинским вооруженным силам брать на службу дезертиров. На такой шаг военные пошли из-за больших потерь и кадрового голода. Об этом сообщило РИА «Новости» .

По информации агентства, о согласовании приема на службу дезертиров заявил директор Госбюро расследований Алексей Сухачов в письме к главкому ВСУ Александру Сырскому. Согласно документу, войска будут принимать на службу дезертиров, которые добровольно вернулись в воинские части. Сбежавшие солдаты после возвращения смогут получить право на денежное обеспечение.

Ранее главком ВСУ охарактеризовал ситуацию на Харьковском направлении как сложную. По его словам, военных ждут тяжелые бои. Он также напомнил, что ВС России начали наступление значительно раньше запланированного срока. Сырский обратился к украинским военным и призвал их активнее задействовать артиллерию и БПЛА. Главком ВСУ добавил, что зона боевых действий в регионе расширилась на 70 километров.