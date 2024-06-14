Появились слухи о разладе в семье Зеленских

В Сети появились слухи, что в семье Зеленских произошел разлад

Поведение Елены Зеленской на конференции в Берлине вызвало слухи, что в семье президента Украины произошел разлад. Подробности сообщил Telegram-канал «Женщина с косой».

В Сети появились кадры с конференции, где супруга Владимира Зеленского поспешно уходит по окончании фотосессии, не дождавшись мужа.

«Лена очень переживает, что Вова слишком много чего-то лишнего употребляет и действует немного не правильно. <…> Уже все в кулуарах шепчутся, что ругаются Зеленские постоянно, — написали авторы канала.

В расколе четы Зеленских многие увидели руку главы офиса президента Андрея Ермака. Якобы он отодвинул Елену от главы государства, так как она «много лишнего советовала».

Визит Зеленского в Германию доставил неприятности местным жителям. Транспортные службы Берлина сообщили о задержках следования поездов из-за визита украинского лидера.