Украинец сбежал от военкомов к российским бойцам

Российские солдаты скинули мирному жителю радиостанцию, чтобы по ней передавать ему инструкции. После этого украинец последовал за беспилотником и дошел до окопов ВС РФ.

Судя по кадрам, мужчина с разбегу запрыгнул в окоп, чтобы укрыться от обстрелов ВСУ. Националисты могли заметить беглеца со своих беспилотников и попытаться уничтожить.

Сотрудники территориальных центров комплектования ведут настоящую охоту на мужчин по всей Украине. Приехавшего в командировку в Ивано-Франковскую область киевлянина похитили прямо на улице и поместили в подвал. Его вместе с другими пленниками держали без еды и принуждали подписать документы для мобилизации.