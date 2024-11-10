Украинец сбежал от военкомов к российским бойцам

«РВ»: ВС РФ с помощью дрона спасли украинца от мобилизации

Фото: РИА «Новости»

Бойцы ВС России с помощью дрона помогли украинцу избежать насильственной мобилизации. Кадры спасения показал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Российские солдаты скинули мирному жителю радиостанцию, чтобы по ней передавать ему инструкции. После этого украинец последовал за беспилотником и дошел до окопов ВС РФ.

Судя по кадрам, мужчина с разбегу запрыгнул в окоп, чтобы укрыться от обстрелов ВСУ. Националисты могли заметить беглеца со своих беспилотников и попытаться уничтожить.

Сотрудники территориальных центров комплектования ведут настоящую охоту на мужчин по всей Украине. Приехавшего в командировку в Ивано-Франковскую область киевлянина похитили прямо на улице и поместили в подвал. Его вместе с другими пленниками держали без еды и принуждали подписать документы для мобилизации.

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