Украинец сбежал через окно из машины ТЦК

ТСН: украинец сбежал через окно из машины ТЦК, прихватив свой велосипед

Житель Днепропетровска вылез из машины территориального центра комплектования (украинский военкомат — прим. ред.) через окно. Об этом сообщил телеканал ТСН.

Момент побега украинца запечатлели на видео. Судя по кадрам, мужчина вылез из машины ТЦК через окно. Помогали ему в этом прохожие. При этом украинец забрал свой велосипед из багажника автомобиля территориального центра комплектования. И только после этого он ушел с места задержания.

На Украине продолжается мобилизация. Как отметила хозяйка одного из магазинов мобильной связи в Запорожье, из-за этого на улицах не встретить даже простых прохожих. Политолог Юрий Романенко заявил, что из-за жесткой мобилизации Украину ждут огромные проблемы во всех сферах жизни, в том числе возможен коллапс экономики. Политический советник и психолог Сергей Маркелов в беседе с 360.ru отметил, что власти республики насильно прививают населению «любовь к родине».

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