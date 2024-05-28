Украинец сбежал через окно из машины ТЦК

Момент побега украинца запечатлели на видео. Судя по кадрам, мужчина вылез из машины ТЦК через окно. Помогали ему в этом прохожие. При этом украинец забрал свой велосипед из багажника автомобиля территориального центра комплектования. И только после этого он ушел с места задержания.

На Украине продолжается мобилизация. Как отметила хозяйка одного из магазинов мобильной связи в Запорожье, из-за этого на улицах не встретить даже простых прохожих. Политолог Юрий Романенко заявил, что из-за жесткой мобилизации Украину ждут огромные проблемы во всех сферах жизни, в том числе возможен коллапс экономики. Политический советник и психолог Сергей Маркелов в беседе с 360.ru отметил, что власти республики насильно прививают населению «любовь к родине».