Бывших украинских военных, перешедших на российскую сторону, приходится полностью переучивать. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил экс-солдат ВСУ, который решил служить в ВС России, боец отряда Мартына Пушкаря с позывным Щука.

«Нюанс в том, что мы переучиваем все заново, потому что все не так, как нам объясняли. Мы вообще никак не были подготовлены к тем условиям, куда нас отправят», — сказал он.

Щука отметил, что когда вместе с сослуживцами вступал в отряд Мартына Пушкаря, то российские командиры оценили их навыки очень низко. В ВСУ они не получили необходимой подготовки для сражений.

Все из-за того, что украинских боевиков обучают в Польше, пояснил он. Полученные там знания не подходят под современные боевые действия.

Добровольческий отряд имени Мартына Пушкаря состоит преимущественно из бывших военных ВСУ — уроженцев Запорожского региона, объединившихся для противостояния украинским властям. На Украине довольно много бойцов, желающих перейти на сторону России. Как отметил RT, на такой шаг их толкает политика президента страны Владимира Зеленского.

Ранее Щука рассказал, что бывшие военные Украины, перешедшие на российскую сторону, создали два новых подразделения в ДНР. По его словам, все больше людей восстают против киевского режима.