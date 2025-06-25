Бывшие украинские военные, перешедшие на сторону России, образовали два новых подразделения в ДНР. Об этом в разговоре с РИА «Новости» рассказал боец отряда Мартына Пушкаря с позывным Щука.

«Каждый отряд относится к тому направлению, на котором он был. Я, допустим, воевал в Запорожской области, я и попал в отряд Мартына Пушкаря», — поделился он.

Военнослужащий отряда Александра Матросова с позывным Череп добавил, что его подразделение состоит из жителей Днепропетровской области, которые хотят бороться с киевским режимом и не довольны уровнем жизни в Украине.

«Людям не нравится, что творится в нашей любимой стране. Людей хватают на улицах, насильно мобилизуют. Цены на все растут. К людям плохое отношение. Люди восстают против режима», — пояснил он.

Ранее военнопленный украинский боевик Сергей Беляков рассказал, что до подписания контракта отбывал четвертый срок в тюрьме и решил стать участником боевых действий потому, ему не нравилось в колонии.