Украинец получил 14 лет колонии за передачу данных о военных в зоне СВО

ФСБ: суд приговорил к 14 годам обвиняемого в шпионаже украинца

Занимавшийся сбором данных о деятельности зенитно-ракетных подразделений России в Запорожской области гражданин Украины получил 14 лет колонии строгого режима. Как сообщила пресс-служба Управления ФСБ по Центральному военному округу, такое решение вынес Запорожский областной суд.

Заседание прошло в Верховном суде Крыма. В ходе рассмотрения дела сторона обвинения доказала, что подсудимый собирал и передавал данные о российских военных украинским спецслужбам.

Суд признал фигуранта виновным в шпионаже и приговорил к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

В начале июня суд Крыма приговорил жителя республики к пяти годам лишения свободы за сговор с сотрудниками СБУ.

В материалах дела указали, что крымчанин вел переписку с сотрудниками украинской спецслужбы в мессенджерах, в которой хвастался, что умеет управлять беспилотниками и обращаться с оружием.