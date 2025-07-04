Насильно мобилизованный украинец Александр Постоенко прошел 100 километров, чтобы сдаться в плен российской армии и заступить на службу в отряд имени Мартына Пушкаря. Он рассказал об этом ТАСС .

Сотрудники территориального центра комплектования и соцподдержки забрали мужчину прямо на улице в Днепропетровской области. Попав в 91-ю отдельную охтырскую бригаду Вооруженных сил Украины, Постоенко решил сбежать.

«Взял вещи простые и вышел из части. Ходил я 20 дней — Запорожье, Днепропетровск, потом опять в Запорожье попал, потом вышел на Искру на Донецкую область. И так вот, пока не вышел на хлопцев русских», — сказал он.

По оценкам Постоенко, весь путь растянулся на 100 километров. Вместе с другими бывшими военнослужащими ВСУ он вступил в отряд имени Мартына Пушкаря для освобождения Новороссии.

Под Красноармейском (украинское название — Покровск) Постоенко помог российским бойцам укрыться от противника. Он больше двух недель прятал их в своем доме.