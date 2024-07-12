Украине велели самой защищать свое небо

Салливан: Украина должна сама обеспечивать свою противовоздушную оборону

Украина должна сама обеспечивать свою противовоздушную оборону, заявил помощник президента США Джейк Салливан на брифинге по итогам саммита НАТО. Именно за эту позицию выступили Соединенные Штаты, комментируя отказ Польши сбивать российские ракеты над территорией Украины.

«Наша позиция состоит в том, чтобы доставить средства ПВО на территорию Украины, чтобы Украина могла использовать их наиболее эффективно, чтобы защищать свое небо», — заявил Салливан.

Он обратился к союзникам с просьбой поставить Украине все средства ПВО, какие возможно, чтобы украинцы могли защитить свое небо.

Накануне Польша отказалась выполнять просьбу Украины сбивать российские ракеты над ее территорией без решения НАТО.