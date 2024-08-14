Украине указали на невозможность переговоров с ультиматумом для России

Алаудинов: переговоров с Украиной на ультимативных для России условиях не будет

Украина надеялась поставить ультиматум России после операции в Курской области, но переговоров на таких условиях с киевским режимом не будет. На это в эфире Первого канала указал командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов.

«Не будет переговоров, на которых Зеля (Владимир Зеленский — прим. ред.) сможет поставить какой-то ультиматум, как они планировали», — сказал он.

Алаудинов подчеркнул, что, строя подобные планы, просчитались как американцы, так и весь блок НАТО в целом. Командир спецназа «Ахмат» добавил, что операция ВСУ в Курской области уже дала течь, а блицкриг противника провалился.

Он также отмечал, что после очередного провала ВСУ на возможном диалоге с Россией окончательно поставлен крест. Украина, пояснял Алаудинов, хотела захватить Курскую АЭС, чтобы использовать ее в шантажа.