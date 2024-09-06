Украине указали на неспособность достать российские аэродромы

Пентагон: дальнобойные ракеты не помогут Украине против российской авиации

Украина не сможет противостоять авиации России, даже если получит разрешение на удары вглубь российской территории. На это указала на традиционном брифинге пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх.

Таким образом она прокомментировала заявления украинских властей о победе в конфликте благодаря снятию действующих ограничений на применение дальнобойных ракет.

«По оценкам разведки, 90% российских самолетов, запускающих планирующие бомбы и ракеты по Украине, находятся на аэродромах, расположенных в 300 километрах от контролируемой Украиной территории», — подчеркнула Сингх.

Она пояснила, что упомянутые аэродромы расположены вне зоны досягаемости ATACMS — ракеты попросту не достанут до целей, а связанные с планирующими бомбами проблемы останутся.

«Воздействие от данного шага будет очень незначительным и будет представлять собой очень незначительную стратегическую ценность», — заметила пресс-секретарь Пентагона, назвав количество ATACMS ограниченным.

Сингх допустила, что вопрос о разрешении нанесения ударов вглубь российской территории поднимут 6 сентября на очередном заседании контактной группы по поставкам оружия ВСУ. В нем примет участие министр обороны США Ллойд Остин.