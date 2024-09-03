«Опасная тенденция». США предупредили об ответе на «разрешение» ВСУ атаковать Россию

Сенатор Джабаров: «разрешение» США атаковать Россию станет опасной тенденцией

Ministry of Defense of Ukraine
Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Если Соединенные Штаты разрешат ВСУ атаковать Россию дальнобойным оружием, это станет опасной тенденцией. Таким мнением в беседе с Lenta.ru поделился первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

По его словам, американцы понимают, что президент Украины Владимир Зеленский втягивает их в конфликт с Россией. Но для украинского лидера это единственный шанс уцелеть.

Разрешение ВСУ наносить удары вглубь России обернется для США ответом, предупредил сенатор.

«Например, мы знаем, что их базы в Сирии, на Ближнем Востоке часто подвергаются атакам хуситов, атакам вооруженных групп. Но я думаю, что в преддверии выборов у американцев хватит ума не давать такое смертоносное оружие в руки Украины», — добавил Джабаров.

Британские журналисты накануне заявили, что визит Зеленского в США станет последним шансом добиться от американского лидера Джо Байдена разрешения на удары по России.

Русь — Орда. Саммит 800 лет спустя

Kremlin Pool

Полный обвал. Причины и последствия падения TON 3 сентября

Rafael Henrique/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Пожить для себя» — это не наше. Депутат Останина — о семейной политике

Третье сентября: Михаил Шуфутинский и его русско-еврейская шырь

«Это пиар». Юрист — о просьбе Долиной обеспечить ей госзащиту

Belkin Alexey/news.ru

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте