Реальные гарантии безопасности Украине зависят от позиции России. Такое мнение в материале для газеты Politico выразил научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований Эд Арнольд.

«Как бы сильно Европе ни хотелось по-другому думать, гарантии США — единственный жизнеспособный путь для Украины к миру», — отметил он.

Арнольд добавил, что Владимир Зеленский рассчитывает на юридическое закрепление приверженности США и одобрения обеих палат парламента, а затем и президента.

«Зеленский надеется, что это предоставит Украине возможность напрямую влиять на конгресс и получать поддержу от Вашингтона. Но все указывает, что реальная власть находится в руках России», — добавил ученый.

Автор статьи подчеркнул, что взаимодействие между Россией и США идет параллельно с украинскими и европейскими переговорами, поэтому позиция Владимира Путина важна.

