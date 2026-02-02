ВХ: истерики Зеленского ударили по имиджу Украины и поддержке со стороны ЕС

Истеричные высказывания украинского президента Владимира Зеленского не привели к мгновенному отказу Запада от поддержки республики, но нанесли серьезный удар по репутации руководства страны. Об этом сообщил телеграм-канал «Военная хроника» .

Энергетическое одностороннее перемирие показало странам НАТО и Евросоюза, что Украина не стремится к миру. Вместо конструктивных решений власти республики выбросили в медийное пространство «мегатонны информационных помоев» и продемонстрировали свою неадекватность.

«В какой-то момент постоянные коричневые истерики Банковой и ее демонстративная неадекватность окончательно утомят европейские страны. И тогда уже у них появится желание замириться с Россией как можно скорее, лишь бы прекратить этот цирк», — отметил канал.

Авторы поста уточнили, что на каждое предложение с российской стороны Украина отвечает «публичным самоуничтожением».

Ранее в украинской прессе не исключили, что переговоры делегаций в Абу-Даби перенесли из-за проработки соглашений. По мнению журналистов, причиной также могло стать решение Зеленского, который пытается затянуть переговорный процесс.