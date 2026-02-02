Энергетические перемирие России и Украины истекло. Как подтверждали ранее в Кремле, оно действовало только до 1 февраля. Владимир Зеленский обещал соблюдать договоренности, принятые после того, как президент США лично попросил Владимира Путина взять небольшую паузу. Переговоры между сторонами, намеченные в Абу-Даби на воскресенье, при этом внезапно перенесли на несколько дней — в чем причина отмены встречи и может ли мораторий на удары продлиться на больший срок, разбирался 360.ru.

Почему сорвалась встреча 1 февраля В воскресенье, 1 февраля, в Абу-Даби должны были пройти переговоры России и Украины в двустороннем формате. При этом глава Госдепа Марко Рубио допускал участие во встрече представителей США. Российская сторона отмечала, что эта дата является ориентировочной, а в Киеве не исключали, что все может отмениться из-за обострения ситуации между Штатами и Ираном.

Днем Зеленский (очевидно затягивающий переговорный процесс) объявил на весь Telegram, что встреча пройдет 4 и 5 февраля. Также он заверил, что Киев готов к предметному обсуждению и заинтересован в том, чтобы результат приблизил страну к реальному и достойному завершению конфликта. «Спасибо всем, кто помогает!» — добавил политик.

Фото: Yauhen Yerchak/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

По данным источников The New York Times, новый раунд переговоров перенесли после встречи главы РФПИ и спецпредставителя Владимира Путина Кирилла Дмитриева и спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа в Майами 31 января. Других подробностей собеседники издания не привели. ТАСС со ссылкой на свой источник сообщил, что переговоры 1 февраля перенесли по взаимному согласию. По оценке председателя комитета Совета Федерации по международным делам Григория Карасина, перенос, вероятнее всего, был связан с действиями Киева. «Значит, у украинской стороны, видимо, есть какие-то основания медлить. <…> Потому что мы в данном случае должны согласовывать такие вещи заранее. Будем готовиться к новым датам. В любом случае важно, что эта встреча планируется», — подчеркнул сенатор в беседе с Lenta.ru.

Фото: Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Украинское издание «Страна» связывает перенос переговоров с двумя возможными причинами. Согласно первой, стороны сейчас прорабатывают реальные соглашения по завершению конфликта, но чтобы их согласовать, требуется определенное время и дополнительные консультации. В пользу этой версии говорит и визит Дмитриева в Майами. На нем акцентировал особое внимание политолог Юрий Баранчик. Спецпредставитель президента России явно что-то с собой привез, если не в алюминиевом кейсе, то на словах, убежден эксперт. «И это должно быть важно, иначе зачем лететь. Так что возникает самая простая версия: информация от Дмитриева требует осмысления и консультаций, поэтому проводить трехстороннюю встречу на следующий день смысла нет и лучше взять стандартную паузу в 48-72 часа», — пояснил он в своем канале.

Фото: Madeleine Kelly/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Вторая версия предполагает, что переговоры находятся в тупике, серьезных подвижек — ноль, а перенос — личная инициатива и тактический прием Зеленского, которому нужно продлить энергетическое перемирие еще хотя бы на несколько дней. «И потому Зеленский за счет переноса даты переговоров, возможно, хочет перенести и срок окончания перемирия. Впрочем, если верна эта версия, то еще неизвестно, согласится ли с такой логикой Москва или же будет считать энергоперемирие законченным вне зависимости от даты новых переговоров», — указывают журналисты «Страны».

Интересно По данным «РБК-Украина», после нескольких ударов по Киеву одна из ТЭЦ уже не подлежит восстановлению. Авторы материала отмечают, что столица Украины вот уже несколько недель живет в условиях энергетического кризиса после серии массированных атак по критической инфраструктуре. Сильнейшим ударам система подверглась 9, 13, 20 и 24 января — тогда были повреждены крупные объекты электро-, тепло- и водоснабжения. По данным «РБК-Украина», после нескольких ударов по Киеву одна из ТЭЦ уже не подлежит восстановлению. Авторы материала отмечают, что столица Украины вот уже несколько недель живет в условиях энергетического кризиса после серии массированных атак по критической инфраструктуре. Сильнейшим ударам система подверглась 9, 13, 20 и 24 января — тогда были повреждены крупные объекты электро-, тепло- и водоснабжения.

Тезис о том, что Зеленский затягивает переговорный трек, разделяет украинский телеграм-канала «Резидент». При этом новый глава Офиса президента Кирилл Буданов, по данным его инсайдеров, договаривается о продолжении энергетического перемирия. «Стоит понимать, что недельное „перемирие“ не поможет Украине — Путин на него согласился, потому что добился своих целей и решил подарить Трампу лавры миротворца. По факту всю энергосистему уже сейчас необходимо строить почти с нуля, а всем высоткам в Киеве нужен капитальный ремонт с заменой труб и проводки», — убеждены авторы «Резидента». При условии, что ракетные удары возобновятся, прогнозирует канала, все города в Украине могут превратиться в «холодные высотки».

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press / www.globallookpress.com

Киевский оппозиционный канал «Легитимный» также указывает, что президент республики занят затягиванием переговорного процесса. В США и России перенос на официальном уровне пока никак не комментировали. Вместе с тем, по оценке канала, переговоры 4 и 5 февраля, скорее всего, будут малоэффективны. Российский военкор Александр Коц, впрочем, тоже отмечал, что после новых жестких заявлений Зеленского 30 января стало не очень понятно, о чем вообще с Киевом теперь можно переговариваться. Президент Украины тогда заявил о том, что территориальный вопрос по-прежнему не решен. Выводить войска из Славянско-Краматорской агломерации он не намерен так же, как и идти на уступки по Запорожской АЭС, за которую ВСУ, по его словам, будут воевать. Предложение об организации на Донбассе свободной экономической зоны его также не устраивает.

Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty / www.globallookpress.com

Отдельный момент, с которым может быть связан перенос переговоров — проблема США со Starlink на Украине «Сейчас Украина и США работают над тем, как укоротить наши возможности по части ударов „Геранями“ со Starlink. И, если получится, то Киеву и США будет с чем идти на переговоры. Особенно, если под них подгадать с собственным ударом, который продемонстрирует усиление акций Украины и падение российских», — не исключил Юрий Баранчик.

В сухом остатке, пока что перенос встречи выглядит сугубо техническим, для возможного пересмотра позиции с учетом того, что привез с собой Кирилл Дмитриев. Но пока пауза играет на руку Украине и США. Остается надеяться, что мы эту паузу тоже используем. Юрий Баранчик

Будет ли Россия продлять морозное перемирие Но как быть с перспективой продления энергетического соглашения о моратории на удары? Телеграм-канал «Друид» не исключил, что Россия может и даже готова продлить его, но тут важно, чтобы об этом просил Киев, а «гордые укронацисты этого делать не хотят».

«Все это маневры вокруг продления отказа Москвы от ударов по энергетической инфраструктуры. Они показывают, что для Киева даже выиграть несколько дней важно. Энергосистема Украины сильно разрушена и, например, в апреле или мае ее можно окончательно добить. До такого состояния, что города станут непригодными для жизни на многие годы», — указал он.

Фото: РИА «Новости»

При этом альтернатива у украинских властей есть: им нужно уходить из ДНР, выполнять все условия Стамбула+ и заканчивать конфликт, который им уже не под силу. Но Зеленский, очевидно, пока не готов это делать.

Что ж, будем наблюдать, кульминация приближается. Также нужно учитывать, что укронацисты пользуются демонстративным ослаблением внимания администрации Дональда Трампа к переговорам по Украине. «Друид»

Александр Коц отмечает, что минувшей ночью украинские паблики фиксировали прилеты сразу в нескольких областях Украины. По имеющейся информации, удары пришлись по Запорожью, Черкассам, Харькову, Кривому рогу и Днепропетровской области. На Днепропетровщие якобы была атакована угольная шахта в Терновке которая питает ТЭС, добавил он. Также мониторинговые ресурсы писали о ракетном ударе по узловой распределительной подстанции на участке между Днепром и Запорожьем. ВСУ при этом ударили дронами по Старому Осколу, убив двух мирных жителей. «Переговоры, благоприятный фон которых должно было обеспечить перемирие, перенесены на 4–5 февраля. Но то — по словам Зеленского, который категорически отказался улаживать ключевые разногласия», — добавил военкор.

Фото: РИА «Новости»

Трамп снова придет к Путину с просьбами Нарастающее напряжение между Ираном и США сейчас очевидно становится большой проблемой для достижения реального прогресса на российско-украинском переговорном треке, указывает политический обозреватель«Коммерсанта» Дмитрий Дризе. По его словам, без участия высоких представителей США шансов добиться прогресса на консультациях в Абу-Даби или где-то еще значительно меньше, тем более когда нет согласия по ключевым вопросам, так как американцы в этом процессе являются авторитетной и побуждающей силой. «Вместе с тем определенное движение все-таки есть. Да, энергетическое перемирие заключено на символический срок, однако при желании его всегда можно продлить.<…> Как бы то ни было, сейчас все внимание приковано к Ирану. Мир опять в напряжении и ждет развязки», — подчеркнул специалист. При этом Дризе не исключил, что Трамп может снова попросить о чем-то Владимира Путина. А вот согласится ли Россия и сколько раз еще будут пролонгировать морозное перемирие — пока вопрос открытый.