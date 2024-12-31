FT: Украина заключит мирное соглашение с Россией в 2025 году

Власти Украины согласятся на потерю утраченных территорий в обмен на гарантии безопасности со стороны западных стран. Это станет основой мирного договора, который страна заключит с Россией. Об этом заявили в материале газеты The Financial Times , посвященном прогнозам на 2025 год.

По мнению журналистов, к переговорам противников склонит новый президент США Дональд Трамп. В роли модератора он пригрозит России усилением санкций и увеличением военной поддержки Украины.

В основу документа лягут фактическое, но не юридическое признание Киевом российского контроля над территориями, которые она сейчас занимает. При этом также не исключен некий обмен участками.

Взамен власти Украины получат гарантии безопасности со стороны Евросоюза при поддержке США. При этом вопрос приглашения страны в НАТО заморозят на неопределенный срок.

Журналисты подчеркнули, что их прогнозы сбываются не всегда. В качестве примера они привели пять ошибок, которые допустили, предсказывая события 2024 года.

В частности, они ошиблись в шансах Трама на переизбрание, поднятие процентных ставок в Японии выше нуля, в росте популярности облигаций среди инвесторов, банкротстве социальной сети X (бывший Twitter) и заключение сделки по возвращению мрамора Парфенона в Грецию.

Ранее опрошенные журналом Newsweek специалисты по внешней политике допустили, что страны Запада склонят Украину к заключению мирного соглашения с Россией, несмотря на катастрофические условия. Но киевским властям придется пойти на такой шаг, потому что иначе их ждет дальнейшие потери территорий и ослабление поддержки Запада, который сильно устал от конфликта.