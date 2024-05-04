Стало известно, почему США боятся отправлять Украине дроны MQ-9 | 360°

Спецоперация 04 мая 2024, 06:03 Стало известно, почему США боятся отправлять Украине дроны MQ-9 Politico: США не отправляют дроны MQ-9 Украине, чтобы они не попали к ВС России Pixabay

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США боятся поставлять Украине разведывательно-ударные беспилотники MQ-9 Reaper, потому что их могут сбить российские бойцы. Об этом сообщили в газете Politico со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

В публикации отметили, что эти БПЛА являются главными в списке вооружений, необходимых украинской стороне. ВСУ планируют провести летом несколько военных операций, поэтому ищут варианты нахождения целей глубоко за линией боевого соприкосновения.

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Как рассказал источник издания, военные Украины могли бы использовать американские беспилотники в разведывательных целях. Однако США не хотят отправлять их, ведь в случае уничтожения дронов, они попадут в руки ВС России.

Ранее политический советник премьера Венгрии Виктора Орбана Балаж Орбан заявил в беседе с американским журналистом Такером Карлсоном, что США ищут выгоду в конфликте на Украине. По его словам, ситуацию нужно немедленно урегулировать.