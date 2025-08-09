Украина рискует потерять одного из активных союзников в Европе, сообщила швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung . Согласно опросам, на парламентских выборах в Чехии этой осенью может победить бывший премьер-министр Андрей Бабиш.

Действующая коалиция под руководством Петра Фиалы и президента Петра Павела в последние годы входила в число ключевых сторонников Киева в ЕС и НАТО — от поставок тяжелого вооружения до масштабной инициативы по закупке артиллерийских боеприпасов. Однако, по данным издания, Бабиш уже заявлял о намерении прекратить инициативу и новые поставки оружия, а также критиковал рост оборонных расходов.

Эксперты, опрошенные NZZ, считают, что будущий внешнеполитический курс Чехии при Бабише во многом будет зависеть от формата правящей коалиции. При этом они отмечают его политическую гибкость и готовность менять позицию в зависимости от ситуации, что создает неопределенность в вопросе поддержки Украины.

В прошлом месяце сообщалось, что в Чехии начнет действовать закон о запрете пропаганды коммунизма. Такой же запрет в Чехии действует в отношении пропаганды нацизма. За создание и поддержку движений с такой идеологией теперь предусмотрено наказание до пяти лет тюрьмы.