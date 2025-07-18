Петр Павел запретил пропаганду коммунизма в Чехии

В Чехии начнет действовать закон о запрете пропаганды коммунизма. Документ подписал президент страны Петр Павел. Такой же запрет в Чехии действует в отношении пропаганды нацизма.

Согласно закону, за создание и поддержку движений с такой идеологией теперь предусмотрено наказание до пяти лет тюрьмы.

Закон разработали по инициативе чешских научных учреждений, в том числе Института по изучению тоталитарных режимов, которые заявляли о необходимости устранения «правового дисбаланса».

При этом Коммунистическая партия Чехии и Моравии (КПЧМ) принятие закона осудила, отметил РБК. По мнению представителей этой политической силы, документ стал очередной провальной попыткой вывести КПЧМ за рамки закона и запугать критиков действующего режима.