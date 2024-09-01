Элиту ВСУ истощили бои под Красноармейском

Forbes: элитная бригада ВСУ под Красноармейском истощила силы и потеряла Abrams

Фото: РИА «Новости»

Из-за тяжелых боев с ВС России на Красноармейском направлении элитная 47-я механизированная бригада ВСУ значительно истощила свои силы. На это указал военный обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes.

«Полгода тяжелых боев против более крупных российских сил истощили украинскую элитную 47-ю механизированную бригаду», — подчеркнул он.

Экс отметил, что в бой на востоке Украины отправилось подразделение численностью в две тысячи солдат. У него был 31 танк M-1 Abrams, которые ВСУ получили в прошлом году от США.

«Сегодня у бригады осталась, возможно, половина из этих танков, если только не все заметно поврежденные единицы подлежат восстановлению», — сказал журналист.

Он также усомнился в возможности для ВСУ организовать в указанном регионе операцию, которая позволила бы вернуть перешедшие под контроль ВС России территории.

Российские военные 30 августа освободили село Новожеланное, которое находится в направлении Красноармейска.

Oasis возвращаются, чтобы убить рэп и поп: лучше, чем футбол?

Vuk Valcic

«Чужой: Ромул» для чужих на этом празднике жизни

Изображение нарисовано с помощью нейросети

Дорожные камеры в России перешли на работу по новым правилам

Производители Москвы помогут собрать детей в школу

пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Захват школы в Беслане. Три дня ада на Земле

Petrov Sergey/news.ru

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте