Адвокат Найем: Украина подпишет капитуляцию, если не мобилизует 160 тыс. человек

Украине придется решиться на капитуляцию, если за два ближайших месяца не получится мобилизовать 160 тысяч военных. Такое мнение выразил бывший украинский солдат, адвокат Маси Найем, его слова привело издание «Страна.ua».

«Если 160 тысяч человек не придут мобилизоваться в течение следующих двух месяцев, мы подписываем капитуляцию. Ну потому что это же честный ответ. Вы не хотите идти воевать, но кто-то это должен делать», — заявил он.

Военный отметил, что украинские боевики, которые сейчас выполняют боевые задачи, уже «совершенно выгорели».

Ранее немецко-финский предприниматель Ким Дотком заявил, что президент Владимир Зеленский скоро сбежит с Украины. Так он прокомментировал статью The New York Times о пессимистических настроениях в США и на Украине из-за наступления российских военных.