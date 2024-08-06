Украинский конфликт может перерасти в третью мировую войну, поэтому «Другая Украина» обратилась в Совет Европы, ОБСЕ и другие международные организации с просьбой восстановить в стране конституционный строй. Лидер движения Виктор Медведчук объявил об этом на сайте активистов.

Политик заявил, что именно киевский режим во главе с Владимиром Зеленским стал главным препятствием на пути к мирному разрешению украинского конфликта и предотвращению третьей мировой войны. Медведчук сказал, что создал «Другую Украину» для отстаивания интересов миллионов земляков.

С этой целью движение направило обращения председателю офиса Совета Европы на Украине Мачею Янчаку, председателю постоянного совета ОБСЕ Яну Боргу и дипломатам. Активисты призвали восстановить конституционный правопорядок и демократию на Украине.

«[В обращении Боргу] содержится призыв созвать расширенное заседание постоянного совета для рассмотрения указанных в обращении фактов узурпации власти утратившим легитимность Зеленским», — сообщил Медведчук.

О риске третьей мировой войны предупреждали президент Белоруссии Александр Лукашенко, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, кандидат в президенты США Дональд Трамп и другие политики. RT сообщил, что последний обвинил в эскалации нынешнего хозяина Белого дома Джо Байдена.