«Украина закончит так же, как Афганистан. Когда наступит крах, то он случится моментально», — предрек он.

По прогнозу Боуза, после этого остаткам страны придется долгие десятилетия отдавать Западу долги за оружие и финансовую помощь.

Еще в апреле бывший разведчик ВС США Скотт Риттер предсказал, что Украина «умрет жалкой смертью» благодаря Западу — конфликт урегулируют на российских условиях и тогда, когда этого захочет Россия. Риттер призывал ВСУ поскорее сдаться, чтобы спасти как можно больше жизней своих военнослужащих и сохранить остатки инфраструктуры страны.

Однако президент Украины Владимир Зеленский заявил, что конфликт будет продолжаться, пока его страна не урегулирует его на «собственных условиях». По его мнению, какие бы то ни было компромиссы недопустимы.