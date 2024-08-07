Украине предрекли крах до конца 2025 года

Политик Гектюрк: Украина продержится в лучшем случае до конца 2025 года

Фото: Pxhere

Украинское руководство сможет продержаться в конфликте с Россией максимум до конца следующего года. Об этом РИА «Новости» заявил турецкий аналитик, член Центрального комитета по принятию решений партии Vatan («Родина») Орчун Гектюрк.

По его прогнозу, политический крах в республике может наступить раньше, чем полное поражение ВСУ. Баланс сил, продолжил Гектюрк, все больше склоняется в пользу российской стороны.

«В конечном итоге именно киевский режим и его западные военачальники зададут вопрос: „Когда мы сядем за стол переговоров?“» — указал аналитик.

Отдельно он отметил, что украинские власти уже снизили призывной возраст до 25 лет и могут по указу Запада опустить эту планку еще ниже — до 18. С учетом тотальной мобилизации и потери опытных частей ВСУ руководство Украины продержится в лучшем случае до конца следующего года, заключил Гектюрк.

Ранее экс-полковник СБУ Олег Стариков рассказал, что украинский конфликт скоро перейдет к заключительному этапу. Он уточнил, что это случится через один или несколько месяцев.

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