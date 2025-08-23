Украине предрекли катастрофу в случае провала мирных инициатив Трампа

Украине грозит катастрофа, если инициативы президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по урегулированию конфликта не обернутся успехом. Об этом сообщила британская газета Telegraph .

Накануне Трамп заявил, что за две недели хочет узнать о подходе России и Украины к разрешению кризиса. Американский лидер собирается принять очень важное решение, исходя из дальнейших шагов двух государств.

«Мирный план Трампа начинает трещать по швам. России это дает драгоценное время. Для Украины это может обернуться катастрофой», — написали авторы материала.

По их данным, ситуация на поле боя для украинской стороны становится все более сложной. У ВСУ есть два слабых места: дефицит живой силы и усиливающиеся разногласия в командовании.

Трамп заявил, что внимательно следит за подготовкой России и Украины к встрече. Лидер США намерен понять, почему она состоится или почему ее не проведут.