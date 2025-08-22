Судьба Украины решится. Трамп анонсировал шокирующее заявление

Через две недели в Вашингтоне может прозвучать заявление, которое напрямую коснется Украины. Американский лидер Дональд Трамп сообщил журналистам, что к этому сроку он примет «очень важное решение».

Политик отметил, что многое будет зависеть от поведения Москвы и Киева. По его словам, он намерен внимательно оценить шаги обеих сторон и только после этого выбрать дальнейший курс.

Трамп подчеркнул, что видит два возможных сценария развития событий. Он заявил, что к концу обозначенного периода сможет окончательно определить подход и тогда озвучит свое решение. Политик заверил, что «точно знает, что делает».

Американский лидер уточнил, что решение может включать жесткие санкции, новые пошлины или оба варианта сразу. При этом он не исключил и обратного сценария — США могут отказаться от любых шагов. Политик также пригрозил выйти из переговорного процесса.

Трамп отметил, что будет оценивать, кто виноват в отсутствии прогресса. По его словам, он внимательно следит за подготовкой возможной встречи Москвы и Киева и намерен понять, почему она состоится или почему не будет проведена.