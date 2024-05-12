Спецоперация 12 мая 2024, 22:19 Украине предрекли быстрое и позорное поражение Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: проигрыш Украины станет сильным и быстрым РИА «Новости»

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Европейские политики первыми осознали всю безвыходность положения Украины и ее скорое поражение. Поэтому они перешли на резкие высказывания и практические угрозы. Об этом в интервью Youtube-каналу Dialogue Works заявил бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон.

Так он прокомментировал заявления президента Франции Эммануэля Макрона и министра иностранных дел Дэвида Кэмерона.

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Джонсон подчеркнул, что европейские лидеры впали в отчаяние, что все их силы по поддержке ВСУ оказались бесполезными, потому что результат своих действий они увидят уже в скором времени.

«Украинцы терпят поражение, они проигрывают сильно и быстро», — заявил Джонсон.

Бывший украинский депутат Игорь Мосийчук заявил, что российские войска за один день заняли 30 квадратных километров Харьковской области, которую ВСУ минировали год назад. Он назвал руководство страны «шайкой „квартальных“ дегенератов», которые принципиально ведут страну к поражению.