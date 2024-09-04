Украине предложили назвать их новые цели «планом беды»

Захарова: Украина попросит разрешить удары по РФ из-за ситуации на фронте

Ministry of Defense of Ukraine
Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Украинские власти в очередной раз попытаются уговорить союзников разрешить ВСУ наносить удары по территории России из-за плачевного положения на фронте. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на Восточном экономическом форуме, ее слова передало РИА «Новости».

«В условиях неуклонно ухудшающейся для ВСУ ситуации на фронте киевский режим взялся за продвижение некоего, как они это сформулировали, нового плана», — отметила она.

Захарова пояснила, что для его осуществления Украина выпрашивает у Запада право на удары дальнобойным оружием.

Дипломат порекомендовала Киеву назвать этот план «новым планом беды».

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что украинские боевики и дальше будут бить вглубь России американским оружием. По его словам, Москва все это учитывает.

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