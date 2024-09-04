Украине предложили назвать их новые цели «планом беды»

Украинские власти в очередной раз попытаются уговорить союзников разрешить ВСУ наносить удары по территории России из-за плачевного положения на фронте. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на Восточном экономическом форуме, ее слова передало РИА «Новости» .

«В условиях неуклонно ухудшающейся для ВСУ ситуации на фронте киевский режим взялся за продвижение некоего, как они это сформулировали, нового плана», — отметила она.

Захарова пояснила, что для его осуществления Украина выпрашивает у Запада право на удары дальнобойным оружием.

Дипломат порекомендовала Киеву назвать этот план «новым планом беды».

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что украинские боевики и дальше будут бить вглубь России американским оружием. По его словам, Москва все это учитывает.