США отправили президента Украины Владимира Зеленского «куда подальше» с его планом победы, ограничившись лишь выделением денег на помощь этой стране. Об этом сообщило издание The Times .

«В то время, как американцы отправили [Зеленского] куда подальше, пообещав выделить 2,4 миллиарда долларов, он не получил разрешение на нанесение ударов дальнобойным оружием по объектам в России», — заявили журналисты.

Помимо этого, Украине не дали гарантии о предоставлении помощи в будущем и присоединении государства к НАТО, которого так ждал Зеленский.

Ранее газета El Pais сообщила, что украинские союзники стали с большей силой давить на Зеленского, чтобы договориться об окончании конфликта. Снижение поддержки ВСУ после поездки президента Украины в США подтверждают смену отношения Америки к этой стране.