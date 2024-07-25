Украине посоветовали присмотреться к мирной инициативе Путина

Украинским властям следует присмотреться к мирным инициативам президента Владимира Путина, если они «дозрели» до разговора о мире. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя, его процитировало РИА «Новости» .

Он напомнил, что украинского лидера Владимира Зеленского ознакомили с мирными предложениями Путина. Небензя посоветовал ему поторопиться и отметил, что лучших условий для заключения мира у Украины уже не будет.

«И уж точно она ни под каким соусом [Зеленский] не получит передышку на поле боя в виде предварительного прекращения огня», — указал постпред.

Он добавил, что военные продолжают СВО и Россия выполнит ее цели либо на поле боя, либо в результате дипломатического урегулирования.

Ранее Зеленский допустил возможность переговоров с Путиным. По его словам, встреча может пройти на следующем «саммите мира».