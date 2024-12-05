Украина получит ответ за попытку националистов атаковать ракетный полигон Капустин Яр в Астраханской области. Об этом изданию Lenta.ru заявил депутат Госдумы Андрей Колесник.

Парламентарий признался, что атака ВСУ была в целом ожидаемой.

«Попытка потерпела неудачу, естественно. Странно было бы думать, что Украина такую историю не предпримет. Теперь пусть ответа ждут, „Орешник“ должен ответить. Верховный главнокомандующий решит когда, но придется недолго ждать», — сказал он.

В четверг стало известно, что боевики попытались беспилотником атаковать полигон Капустин Яр, в результате взрыва пострадали ворота на объект. В Минобороны эту информацию пока никак не прокомментировали.

В ночь на 21 ноября российские военные ударили баллистической ракетой «Орешник» по предприятию «Южмаш» в Днепропетровске. Запуск новейшего комплекса состоялся с полигона Капустин Яр.