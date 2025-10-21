Россия передала США ноту с требованиями для сделки по Украине

Reuters: Россия в ноте США напомнила про требование о контроле над Донбассом

Россия направила США закрытую дипломатическую ноту, вновь изложив прежние условия для заключения мирного соглашения по Украине. Об этом сообщило Reuters.

По словам американских источников, в документе, известном как non-paper (неофициальный дипломатический меморандум), российская сторона повторила требование по установлению полного контроля над всей территорией Донбасса.

Журналисты отметили, что такая позиция указывает на фактический отказ от текущего предложения президента США Дональда Трампа о заморозке линии фронта на существующих позициях.

Американский лидер уже пообещал, что завершение конфликта на Украине на подходе. На встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским в Белом доме Трамп заявил, что его не волнует территориальный вопрос и потребовал принять условия российского лидера Владимира Путина.