Мерц призвал вынудить Россию остановить конфликт на Украине

Россия остановит конфликт на Украине, только если получится ее принудить к этому. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, сообщил телеканал Sky News .

«Это не прекратится, пока мы вместе не обеспечим, чтобы Россия по экономическим причинам, а возможно, и по военным причинам <…> больше не могла продолжить», — сказал Мерц.

Ранее немецкий канцлер усомнился в возможности встречи российского президента Владимира Путина с главой киевского режима Владимиром Зеленским. В случае срыва переговоров Мерц указал на необходимость усилить санкции со стороны ЕС. По его словам, это увеличит давление на Россию.