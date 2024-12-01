Украина запустила 10 беспилотников в сторону Брянской области

ПВО сбили 10 беспилотников ВСУ над Брянской областью

Фото: РИА «Новости»

Российские войска пресекли попытку Украины атаковать беспилотниками объекты в Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своем официальном Telegram-канале.

Как уточнил губернатор, дроны обнаружили силы противовоздушной обороны российского оборонного ведомства. Около 00:41 над регионом сбили семь беспилотников ВСУ.

Об уничтожении еще трех украинских дронов Богомаз сообщил в 00:51. По его информации, при попытке атаки никто не пострадал. Разрушений на земле также не зафиксировали.

Силы ПВО России отразили атаку украинских беспилотников в Брянской области и 28 ноября. Над регионом сбили пять таких аппаратов.

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