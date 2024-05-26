Украина заявила о российском ударе по аэродрому Запорожья

Депутат Рады Мусаев заявил об ударе российских войск по аэродрому Запорожья

Российские войска нанесли массированный удар по аэродрому подконтрольного Киеву Запорожья. Об этом в Telegram-канале сообщил депутат Верховной рады Украины Муса Мусаев.

Авторы Telegram-канала «Политика страны» отметили, что военно-гражданская администрация об ударе по воздушной гавани не сообщала. Без каких-либо подробностей о прилете писали только местные паблики.

Минобороны России пока никак не комментировало обстрел запорожского аэропорта. Единственное упоминание области в последней сводке связано с ударами подразделений группировки войск «Днепр» по позициям противника около Работина.

По данным ведомства, российские войска поразили два склада боеприпасов ВСУ, а также ударили по скоплениям живой силы и военной техники противника в 128 районах проведения специальной военной операции.

Военный корреспондент Семен Пегов сообщил, что над освобожденным селом Нетайлово Донецкой Народной Республики появился российский флаг. Он пояснил, что триколор подняли бойцы 9-й бригады 1-го армейского корпуса.