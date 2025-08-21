Украина захотела схитрить с территориями ДНР и ЛНР

В Раде хотят включить подконтрольные Украине части ЛНР и ДНР в соседние области

Украинские власти захотели попытаться сохранить подконтрольные им части ДНР и ЛНР. Правовые обоснования такой попытки объяснила депутат Рады Анна Скороход, ее слова передало РИА «Новости» .

Идея заключается в том, чтобы присоединить части Луганской народной республики к Харьковской области, а районы Донецкой — к Днепропетровской.

Соответствующий законопроект, добавила Скороход, уже поступил в парламент Украины.

Парламентарий полагает, что эта хитрость будет «едва ли не единственным» вариантом попытаться сохранить части ДНР и ЛНР в составе Украины.

Документ, как пояснила Скороход, предусматривает внесение изменений в систему административного деления Украины. Депутат уверила, что Конституция страны позволяет поступить таким образом.

Ранее украинские власти объявили обязательную эвакуацию из 14 населенных пунктов в ДНР.