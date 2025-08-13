Украинские власти объявили обязательную эвакуацию из 14 населенных пунктов в ДНР

Власти Украины объявили обязательную эвакуацию из 14 временно подконтрольных им населенных пунктов ДНР. Об этом сообщил в Telegram-канале назначенный киевским режимом глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

Эвакуацию распространили на город Белозерское, поселки Святогоровку и Боковое, села Благодать, Веселое поле, Весна, Мировое, Нововодяное, Викторовка, Нововикторовка, Веровка, Копани, Новоукраинка и Степи.

Ранее Минобороны сообщило, что войска группировки «Центр» освободили села Суворово и Никанорово к северо-востоку от Красноармейска (Покровска) и востоку от города Доброполье.

Накануне Telegram-канал Baza сообщил, что российские военные на этом участке фронта достигли темпов, сравнимых с первыми днями СВО.