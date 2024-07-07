В США заметили опасения Зеленского по поводу Трампа

Судя по последним высказываниям президента Украины Владимира Зеленского, он опасается переизбрания Дональда Трампа на пост президента США. Об этом сообщила американская газета The New York Times.

«Зеленского постоянно спрашивают, что будет значить для Украины переизбрание Трампа. Хотя он осторожно подбирает слова, но эмоции из-за подобной перспективы иногда вырываются наружу», — указали в материале.

В статье отметили, что слова Трампа о том, что только он знает путь к миру, также напугали Зеленского. В то же время в Киеве признали, что нынешний президент США Джо Байден поставил Украину в подвешенное положение. У страны нет достаточной поддержки для начала мирного урегулирования.

Ранее Владимир Зеленский выразил готовность встретиться с Трампом, чтобы узнать детали его плана по мирному урегулированию конфликта на Украине.