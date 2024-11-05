Украина выделила для захвата Курской АЭС 20 тысяч военных

Минобороны: в захвате Курской АЭС должны были участвовать 20 тысяч бойцов ВСУ

Фото: РИА «Новости»

Украина планировала захватить Курскую атомную электростанцию силами 20 тысяч военных. Об этом на брифинге заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

В материалах брифинга Минобороны представило карту запланированных действий ВСУ, а также указало на силы и средства противника, предназначенные для этой операции.

Кроме 20 тысяч боевиков, Украина выделила для захвата Курской АЭС 27 танков, 50 единиц бронетехники, 30 единиц ствольной артиллерии и пять единиц реактивных систем залпового огня.

Кириллов отмечал, что после провала плана киевский режим решил захватить Запорожскую атомную электростанцию. Операцию под названием «Короткое замыкание» сорвали российские военные.

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