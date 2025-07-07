В Великобритании раскритиковали автора панической статьи, написавшего, что приостановка поставок американских высокоточных ракет и средств ПВО поставила Киев в плачевное положение. Материал опубликовали в издании The Telegraph .

«А с чего это [президенту США Дональду] Трампу действовать? Почему бы ЕС не вмешаться? Как бы то ни было, Украина крепко влипла — это понял всякий, у кого есть хоть капля серого вещества, еще в апреле 2022 года», — высказался один из комментаторов.

Он напомнил, как раньше выходили статьи с заголовками о том, что у России заканчиваются люди, ракеты и боеприпасы, а потом все прекратилось. По его словам, «объективная реальность отрезвила подстрекателей войны».

Другой читатель отметил, что голосует за то, чтобы Украина сдалась и все могли двинуться дальше, решать собственные проблемы.

Еще один комментатор добавил, что у Америки закончилось оружие, поэтому Трамп даже при желании ничего не смог бы дать Киеву.

«США и так пришлось скрести по всем сусекам, чтобы снабдить Украину, а теперь все то же самое понадобилось Израилю. А Израиль для Америки не в пример важнее Украины», — подчеркнул он.

Читатели издания сошлись на том, что промышленные мощности США не бесконечны, чтобы произвести необходимое количество противоракет Patriot для всех своих союзников и лично для себя.

Ранее экс-помощник замглавы Пентагона Стивен Брайен посоветовал украинцам изолировать президента Владимира Зеленского и создать коалиционное правительство. Только так они смогут выйти из вооруженного конфликта с Россией.