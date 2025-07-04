Украина вернула еще двух захваченных жителей Курской области

Россия вернула еще двух жителей Курской области, которых Украина увезла в Сумы. Об этом рассказала в Telegram-канале уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

На этот раз, по ее словам, домой вернулась семейная пара — Александр Алексеевич и Наталья Михайловна Ковали. Супруги находились в заложниках больше четырех месяцев. Уже сегодня они будут в Курске.

«А мы продолжаем работу по вызволению еще 30 курян, незаконно удерживаемых на территории Украины», — добавила Москалькова.

Она поблагодарила российских переговорщиков в Стамбуле, Минобороны и спецслужбы за содействие, а также президента Владимира Путина за поддержку.

Ранее Россия и Украина в очередной раз обменялись военнопленными, однако в каком количестве — не сообщается.