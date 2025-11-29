Украина в шоке. США предложили вместо ракет совсем другое

Уиткофф посоветовал Украине отказаться от просьбы о дальнобойных ракетах Tomahawk. Об этом сообщил The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным газеты, спецпосланник президента США предложил Киеву переключить переговоры с темы вооружений на экономические условия. В качестве альтернативы «горстке ракет» он назвал вариант десяти лет без пошлин, которые могли бы стать дополнительным стимулом для украинской экономики.

Источники WSJ поясняют, что позиция Уиткоффа отражает общий подход Вашингтона: администрация Дональда Трампа не рассматривает возможность продажи Украине ракет Tomahawk и ранее уже давала понять, что такие запросы не будут удовлетворены.

Авторы того же материала уверяют, что Уиткофф и представитель российского президента Дмитриев уже девять месяцев ведут неформальные переговоры об урегулировании украинского кризиса. При этом Москва якобы продвигает концепцию «мира через бизнес», что очень интересует Белый дом.

Фактически стороны разрабатывают план «по спасению российской экономики объемом в триллионы долларов», утверждает WSJ. Полноценная работа с США в бизнесе начнется, по сведениям газеты, сразу после заключения мирного договора.

Уиткофф прилетит в Москву на следующей неделе. Его примет президент России Владимир Путин. Обсуждаться будет Украина.