Киевский режим применением диверсионно-террористической тактики против мирного населения России ухудшил свои переговорные позиции. Об этом РИА «Новости» заявил заместитель главы МИД России Михаил Галузин.

Дипломат отметил, что уже потеряли актуальность отдельные предложения, которые Россия согласилась всерьез прорабатывать юридически и практически. Виной тому диверсионно-террористическая тактика Киева против гражданских лиц и невоенных объектов на российской территории. Больше они не будут обсуждаться.

«Тем самым киевский режим объективно ухудшил свои переговорные позиции», — подчеркнул он.

Ранее Галузин заявил, что российская армия ответит на каждую террористическую атаку Киева. ВС России уже приступили к системному нанесению ударов по объектам украинского ВПК, а также инфраструктуре, задействованной в интересах ВСУ.