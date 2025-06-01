Украина ударила по мирным жителям в Курской области

Женщина пострадала при атаке дрона на автомобиль в Курской области

В селе Ржава Глушковского района FPV-дрон атаковал гражданский автомобиль. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил врио главы Курской области Александр Хинштейн.

В результате удара пострадала 49-летняя женщина. Медики диагностировали ей минно-взрывную травму. Она получила и осколочные ранения.

Пострадавшую переправят в Рыльскую центральную районную больницу для оказания первой помощи, затем ее перевезут в Курскую областную больницу.

Автомобиль, в который попал дрон, полностью сгорел. Хинштейн заявил, что «враг агонизирует» и призвал жителей подведомственного ему региона воздержаться от поездок в приграничные районы до стабилизации ситуации.

В ночь на 1 июня в Курской области рухнул мост. Другой мост обрушился в Брянской области. Власти трех регионов ввели повышенные меры безопасности.