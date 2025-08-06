Украина целит по детям? Варварский удар дрона пришелся по Белгородчине

Украинский дрон взорвался рядом с подростками в поселке под Белгородом. Об этом в своем Teleram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Беспилотник ударил по коммерческому зданию в поселке Октябрьский. О каком именно здании идет речь, губернатор не уточнил.

Рядом находились четверо подростков — 17-летний парень и три девушки в возрасте 15, 16 и 17 лет. Все они получили баротравмы, которые вызвала ударная волна после детонации БПЛА ВСУ.

На место происшествия оперативно прибыла бригада скорой. Пострадавшим оказали помощь, госпитализировать никого не пришлось. Власти поставили в известность родителей подростков.

Ранее в среду, 6 августа, другой дрон ВСУ атаковал автомобиль в Белгородской области. Его осколки ранили троих мирных жителей.