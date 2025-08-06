Три мирных жителя пострадали из-за атаки ВСУ на авто в Белгородской области

Вооруженные силы Украины с помощью FPV-дрона атаковали автомобиль в районе села Дорогощь Грайворонского округа. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале .

«Пострадали три мирных жителя. Всех раненых доставили в местную амбулаторию на попутном транспорте», — написал он.

Женщину госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и осколочными ранениями, мужчину — с баротравмой и ожогом околоушной области, еще один мужчина также получил баротравму.

Бригада скорой помощи транспортирует пострадавших в городскую больницу № 2 Белгорода для продолжения лечения.

Накануне ВСУ устроили массированный удар дронами по Белгородской области. БПЛА повредили дома, газомагистраль, линию электропередачи и другие объекты.