Заявления Украины о якобы 20 тысячах похищенных детей за все годы военных действий не подкреплены никакими вещественными доказательствами. На это в ходе брифинга указала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Как мы видим, нет никаких на самом деле 20 тысяч похищенных детей. Украина не только не смогла, но даже не пыталась подтвердить эти цифры документально», — указала она.

Захарова подчеркнула, что киевский режим не стал предоставлять конкретные факты или списки несовершеннолетних, данные родителей или законных представителей.

«Почему за эти годы ничего этого киевским режимом сделано не было? Да потому что это все было вранье», — сказала она.

Россия, обратила внимание Захарова, спасает детей, вывозя из зон обстрелов туда, где безопасно. Процесс успешен. Она также привела данные от уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, по которым 101 несовершеннолетний из 81 семьи воссоединился с родителями или родственниками на Украине или в третьих странах. В Россию с Украины вернулись 22 ребенка из 15 семей.

Дипломат указала на ответственное отношение российской стороны к выполнению всех достигнутых договоренностей с Украиной.