Украина сорвала ротацию экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС

Захарова: ротация экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС снова не состоялась из-за украинцев

Перенесенная с 5 на 12 февраля плановая ротация экспертов секретариата МАГАТЭ на Запорожской АЭС снова не состоялась. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова .

«В очередной раз причиной стали провокационные действия украинцев, которые отказались пропустить экспертов <…>, ожидающих возможности заменить своих коллег на станции», — сообщила она.

Захарова подчеркнула, что российская сторона обеспечила полную подготовку к проведению ротации: предоставила специалистам МАГАТЭ гарантии безопасности, конкретную схему перемещения, провела соответствующие работы по инженерно-технической части.

Представитель министерства иностранных дел добавила, что утром 12 февраля ротация началась в штатном режиме, но потом движение представителей Международного агентства по атомной энергии заблокировали украинские боевики.

Ранее стало известно, что украинские дроны ударили по зоне в 300 метрах от реактора Запорожской АЭС. После атаки станция продолжила работу, условия безопасности нарушены не были.