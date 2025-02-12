Украина сорвала ротацию экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС
Захарова: ротация экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС снова не состоялась из-за украинцев
Перенесенная с 5 на 12 февраля плановая ротация экспертов секретариата МАГАТЭ на Запорожской АЭС снова не состоялась. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«В очередной раз причиной стали провокационные действия украинцев, которые отказались пропустить экспертов <…>, ожидающих возможности заменить своих коллег на станции», — сообщила она.
Захарова подчеркнула, что российская сторона обеспечила полную подготовку к проведению ротации: предоставила специалистам МАГАТЭ гарантии безопасности, конкретную схему перемещения, провела соответствующие работы по инженерно-технической части.
Представитель министерства иностранных дел добавила, что утром 12 февраля ротация началась в штатном режиме, но потом движение представителей Международного агентства по атомной энергии заблокировали украинские боевики.
Ранее стало известно, что украинские дроны ударили по зоне в 300 метрах от реактора Запорожской АЭС. После атаки станция продолжила работу, условия безопасности нарушены не были.